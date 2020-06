Auszeichnungen für KURIER-Journalisten

Unter den Geehrten fanden sich wie üblich einige bekannte Gesichter, die die Preise zum wiederholten Mal entgegennehmen durften. So wurde Patterer, wie schon im Vorjahr, Chefredakteur des Jahres, zur besten Redaktion wurde erneut der ORF gekürt. Einen Sonderpreis gab es für die ehemalige KURIER-Journalistin Anneliese Rohrer in der Kategorie "Lebenswerk".



Der erste Platz in der Kategorie Foto ging zum wiederholten Mal an APA-Fotograf Robert Jäger vor Clemens Fabry von der Presse und Barbara Gindl, APA. Die Wirtschaftsberichterstattung wurde im Jahr 2011 einmal mehr von Michael Nikbakhsh vom profil dominiert. Die Auszeichnung in der Kategorie Innenpolitik ging an Rainer Nowak von der Presse, und in der Kategorie Investigation wurde Kurt Kuch von News geehrt.



Als beste Kultur-Journalistin galt im Vorjahr ORF-Moderatorin Barbara Rett, und auch die Kategorie Außenpolitik ging an den ORF mit Karim El-Gawhary. Mit dem Titel "Kolumnist des Jahres" kann sich erneut Rainer Nikowitz vom "profil" schmücken und die Kategorie Unterhaltung gewann



Einzelne Sieger wurden auch für jedes Bundesland gekürt: In Vorarlberg war dies Günther Bitschnau (Wirtschafts-Presseagentur) und in Tirol Peter Nindler von der Tiroler Tageszeitung. In Salzburg siegte Christian Resch von den Salzburger Nachrichten, in Oberösterreich Helmut Atteneder von den Oberösterreichischen Nachrichten und in Niederösterreich Elisabeth Czastka von Heute. In Wien erklomm Duygu Özkan von der Presse den obersten Stockerlplatz und im Burgenland Michaela Grabner von der BVZ. In der Steiermark fiel Klaus Höfler von der Presse auf und in Kärnten Thomas Cik von der Kleinen Zeitung.