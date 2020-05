Auszeichnung für A1 TV-Videothek

Beide Unternehmen besitzen jeweils 50 Prozent an On Demand Deutschland.



Das Unternehmen, gegründet seit 2007, ist auch für das Management des Video-on-Demand-Angebots der A1 TV Videothek verantwortlich. Neben seinen Engagements in Deutschland für ähnliche Angebote von beispielsweise Kabel Deutschland, Unity Media oder Ocilion IPTV. Aller Voraussicht nach lautet dann die Aufgaben-Teilung so: die Filme der Videothek liefert die Tele München Gruppe und die operative Abwicklung des VOD-Services erledigt die On Demand Group.



Die Ehrung kommt gut an. "Wir freuen uns sehr, diesen Erfolg - bisher wurden bereits über zwei Millionen Abrufe in der A1 Videothek bestellt - mit dem Award 'Best Performing VOD-Service' feiern zu können", kommentiert Alexander Sperl, Vorstand Marketing, Vertrieb und Service von A1 diese "prestigeträchtige Auszeichnung".