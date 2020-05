Austs und Olischers Frische

Olischer bringt in die Agentur Kreativbetreuung-Erfahrung, die sie in Projekten für Auftraggeber wie EVN, Ford oder dm Drogeriemarkt erwarb, mit. Wo sie diese Erfahrung machte, verrät co2-Geschäftsführer Norbert Kraus nicht.



Aust hat sich über ein bei der Agentur gewonnenes Praktikum ins Team vorgearbeitet. Wie Olischer war er an der WerbeAkademie. Aust war bereits im Corporate-Design-Bereich eines, hierzu schweigt sich Kraus auch aus, "internationalen Konzerns" tätig.



Beide Kreativen werden für co2-Auftraggeber wie Iglo, Maresi, Adeg, TU Career Center und Shan'shi tätig sein.



