Austroclicker

Club der Millionäre

Über zwei Millionen Unique Clients erreichten im November: Herold.at und das Herold.at Netzwerk sowie das Geizhals.at Netzwerk.

Die Clients-Millionäre unter den Einzelangeboten sind:

123people.at - 1.8689.737 Unique Clients (UC)

derStandard.at - 1.694.950 UC

diepresse.com - 1.296.260 UC

kleinezeitung.at - 1.001.545 UC

Krone.at - 1.405.408 UC

Kurier.at - 1.014.408 UC

willhaben.at - 1.118.397 UC

Unter den Dachangeboten überschreiten im November die Million-Client-Grenze:

Details am Rande

Nicht ganz so positiv läuft des derzeit für die Online-Medien aus dem Vorarlberger Medienhaus. Salzburg24.at, Vienna Online und Vorarlberg Online bleiben, gemessen am Monatstrend und an deren Nutzungsniveau im November 2008, deutlich unter ihrem Potenzial. Vienna Online verliert sogar 129.666 Unique Clients. Und im SevenOne Interactive Network findet offensichtlich eine Verschiebung statt. Die ProSieben.at-Nutzer wandern zu MyVideo.at. ProSieben.at verliert 145.216 Unique Clients. MyVideo.at legt um 280.355 Unique Clients zu. Und Puls4.com erhöht von 194.706 auf 348.704 Unique Clients.



atmedia.at