Zeitansagen

Von der Fachhochschule Hagenberg stehen HourPower und Speedtouch zur Verfügung. Beide sind kostenfrei zu nutzen. Mit HourPower können sich deren Nutzer die aktuelle Zeit ansagen lassen. Und das in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Portugiesich.



Speedtouch ist ein Reaktionsspiel für die Touchscreen-Smartphones von Nokia. Dabei geht es darum mit einem Finger oder Stift Kugeln zu steuern und Highscores zu erzielen.

Blogs, Termine, News

Jana Herwig hat ihren Blog digiom mobilisiert. Einen weitere Blog und ebenfalls kostenlos, The Sandworm, bietet Susanne Zöhrer im Ovi-Store an. Zöhrer schreibt über Reisen, Musik, Filme und liefert sozialpolitische Kommentare zur Lage in der Stadt Wien, in Österreich und der Welt.



Nutzwert-Ovis sind wiederum Webtermine.at und I-Love-Dirt.com. Webtermine.at von Robert Lender ist das mobile Pendant zur Webtermine.at. Dort sind Daten und Informationen zu, das Internet betreffende Veranstaltungen. I-Love-Dirt.com ist für all jene die Musik-Festivals besuchen, sich darauf vorbereiten und sie überleben wollen. Das Ovi ist ebenfalls ein Pendant zum Webauftritt I-Love-Dirt.com.

Games

Helmut Hackl, digitaler Mobilist, steuert mit S60.at ein Nokia-spezifisches Informationsservices und zwar Neuigkeiten aus der Symbian-Welt bei. Online ebenfalls unter S60.at.



Mopius, eingangs erwähnt, ist mit dem Download-Bestseller, dem Adventure-Game The Journey sowie dem Game Gomoku vertreten. Gomoku ist ein Strategie-Spiel bei dem es gilt auf einem Spielbrett eine zusammenhängende, horizontale, vertikale und diagonale Reihe von fünf Steinen zu errichten. Und man spielt gegen einen Gegner.



All genannten "Austro-Ovis" sind gratis.



atmedia.at