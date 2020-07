AustrianStartups installiert Beirat

Der AustrianStartups-Beirat besteht aus:

Florian Gschwandtner - Runtastic

- Runtastic Johann Hansmann - Business Angel

- Business Angel Birigt Hofreiter - i2c TU Wien

- i2c TU Wien Oliver Holle - SpeedInvest

- SpeedInvest Matthias Reisinger - Impact Hub Vienna

- Impact Hub Andreas Tschas - Pioneers

- Yves Schulz - Sektor5

- Sektor5 Markus Wagner - i5invest

- i5invest Werner Wutscher - New Venture Scouting

"Der Beirat ist ein wichtiges Organ, um uns als Organisation professioneller, effizienter und wirksamer zu machen", skizziert AustrianStartups-Geschäftsführer Christoph Jeschke die erfolgte Einrichtung des Beirats, die wiederum auf der Vision gründet, Österreich zu einem Zentrum der boomenden Startup-Szene zu machen. Diese Ziel und dessen Erreichung nennt Jeschke "alternativlos".



Der Beirat ist in die Entscheidungs- und Planungsprozesse von AustrianStartups eingebunden die Mitglieder dieses Gremiums übernehmen auch Repräsentationspflichten für und außerhalb der Plattform.



Wutscher und Hansmann beispielsweise sind die Verbindungen und Brückenbauer zwischen Startups und der Old Economy. Wagner vernetzt Österreichs Startups mit jenen im Silicon Valley. Holle ist eine Schnittstelle in die Venture-Capital- und Investoren-Welt.



Parallel dazu erweitert AustrianStartups seine Kooperationspartner-Netzwerk. Mit dem Entrepreneurship Center (EC) Network der Wirtschaftsuniversität Wien und dem Informatics Innovation Center (i2c) der Technischen Universität wurde die Zusammenarbeit vereinbart. "Gemeinsam werden wir Initiativen setzen, mit denen die Startup-Welt und der universitäre Ausbildungsbereich stärker zusammengeführt werden", erklärt Jeschke hierzu.