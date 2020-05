Austrian Airlines nutzt Yoc-Mobile-Format

Das werbungtreibende Unternehmen setzt in dieser Kampagne drei digitale Kuben ein, deren Flächen mit Angeboten zu Destination in den Regionen Europa, Amerika und Asien ausgestattet sind. Die Wahl fiel deshalb auf das Werbemittel, um darauf, wie Isabella Reichl, Marketing-Direktorin von Austrian Airlines, erklärt, "unsere vielseitigen Angebote in übersichtlicher Form und leicht bedienbar darzustellen".



Jede Würfel-Seite des Werbemittels ist, wie Mirko Bald, Product Manager Branding bei Yoc, dessen Funktionalität skizziert, zu weiteren Inhalten verlinkbar. Die individuelle Drehbarkeit - Swipe-Bewegung am Smartphone-Display - des Cubes durch die Zielgruppe liefert Kontakt-Aufnahme, Interaktivität und Engagment. Laut Bald generiert das Werbemittel damit eine Click-Through-Rate in der Austrian Airlines-Kampagne, die "über zwei Prozent und damit überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu Kampagnen ohne interaktiver Elemente" - ein Vergleich der nebenbei bemerkt, hinkt (Anm. d. Red.) - liegt.

Der Einsatz dieses Yoc-Werbemittels kam über die Vermittlung von FastBridge an Austrian Airlines zustande. Die Media-Agentur setzte bereits im Jahr 2010 in der stationären Online-Display-Werbung das, damals von Tunnel23 entwickelte und the cube genannte, idente Werbemittel ein.