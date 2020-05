Austria Wiens Champions-League-Einzug wirkt für Puls 4

Dieses Interesse liegt auf dem Niveau der Viertel- und Halbfinal-Übertragungen der UEFA Champions League-Spiele der vergangenen Saison bei Puls 4.



Daraus ergeben sich folgende Marktanteile für die Fussball-TV-Übertragung: 29,20 Prozent im TV-Konsumenten-Segment der 12- bis 49-Jährigen und einen Tagesmarktanteil von 11,79 Prozent in dieser Gruppe. Unter den männlichen Zuschauern im Alter von 12 bis 49 Jahren konnte mit dem Match ein Marktanteil von 38,93 Prozent generiert werden.



Die Sport-Übertragung war, wie schon das Kanzler-Duell am Tage zuvor, der nachgefragteste Privatsender-Programm-Inhalt und auch das reichweitenstärkste TV-Angebot in der späten Primetime Österreichs.