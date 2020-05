Austria's next Topmodel wechselt Sendeplatz

atVon Donnerstag auf Sonntag übersiedelt Austria's next Topmodel. Das Format tritt damit in einen anderen Primetime-Wettbewerb als bisher. Und entgeht am kommenden Donnerstag, dem 16. Februar dem Opernball. Dem Druck auf dem neuen Sendeplatz begegnet Puls 4 mit einem Aufgebot an neuen Juroren.