Austria Center Vienna reloaded

"Unser Ziel sind Veranstaltungen, die deren Teilnehmer begeistern", erläutert Susanne Baumann-Söllner, Vorstand der das Austria Center Vienna betreibenden Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien AG (IAKW AG), den Wirkungserfolg der Location Marketing-Geschäftsbestrebungen des Unternehmens.



Davon leitet sich das Service-, Produkt-, Marketing- und Unternehmensführungskonzept ab sowie die hierin wirkenden Strategien sowie die Marken-Positionierung. Das Austria Center Vienna will nun als Event-One-Stop-Shop verstanden werden. Als Komplett-Anbieter soll sich das Mietflächen-Angebot durch seine begleitenden Gesamtservices differenzieren.



Das von D-Seven geschaffene Logo stellt - der Vergleich stimmt, nur ist der folgende Begriff vielleicht nicht adäquat - das Kondensat des Willens- und des komplexen Geschäftsprozesses dar, dass das Austria Center Vienna 2013 darstellt.



Der sechseckige Grundriss reflektiert die Gesamtheit des Veranstaltungsortes. Die Farbe Rot des äußeren Rahmens symbolisiert Österriech sowie die die Partner Österreich Werbung, Stadt Wien und das Vienna Convention Bureau. Das Logo-Element in der Mitte wird als reflektierender Kristall beschrieben, die als Bild-Metapher für die Strahlkraft der Veranstaltungen des Ortes verstanden werden soll.



Die Dreidimensionalität des Logos symbolisiere, so die Erklärung von Baumann-Söllner, "die virtuelle, digitale Strategie des Hauses". Dazu zählen Veranstaltungsvisualisierungen in 2D und 3D im Planungs- und Entscheidungsprozess; Screens vor Ort, die als Werbeflächen eingesetzt werden können; ein leistungsfähiges WLAN und unter anderem eine für 2015 geplante Veranstaltungs-App.