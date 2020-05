Austria 9 vor und hinter den Kulissen

atNoch geht es im Programm des künftigen Frauensender Austria 9 knackig zu, wie die anstehende Programm-Erweiterung zeigt. Am 1. April 2012 geht die kanadisch-mexikanische Krimi-Serie Tropical Heat - das ist der deutsche Titel - auf Sendung. Darin tritt der Drogenfahnder mit dem vielsagenden Namen Nick Slaughter, der sich in Florida niederlässt, auf. Der Original-Titel der Serie die 1991 in den USA erstausgestrahlt wurde, ist, ebenso einprägsam, Sweating Bullets.