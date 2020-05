Austria 9 schaut auf Wiener Sportszene

Nach der Dienstag-Erstausstrahlung der aktuellsten Ausgabe wird das Magazin am darauffolgenden Donnerstag um 7:30 Uhr wiederholt.



Als Präsentator tritt wie gehabt Felix Cerny auf. Fussball, Handball, Basketball, Randsportarten, Breiten- und Behindertensport sind die Inhalte, um die sich Sport in Wien dreht.



In dem ab 1. April 2012 neuen Programmschema des Senders wandert das Magazin aller Voraussicht nach auf die Beginnzeit 15:30 Uhr.