Austria 9-Online-Offensive

Im Zentrum dieser Offensive steht Austria9.at. In er dortigen, noch fertigzustellenden Mediathek wird es künftig auch Inhalte des Sender geben, sollten sie diese nicht empfangen können. Damit dreht der Programm-Anbieter an der Reichweiten-Schraube seiner Formate. Jedenfalls wurde Austria9.at weiter entwickelt.



Abgesehen von den obligaten Design- und Usability-Adaption, die das Online-Erlebnis verschönern und vereinfachen sollen, ist die Sender-Plattform auch das Interaktionsforum mit Sehern, Interessenten und Peer-Groups. Darum ist Austria 9 auf Facebook und Twitter eingenetzt.



Austria9.at informiert über das Programm und zu den Sendungen und Formaten. Darüber hinaus soll die Nutzer-Wiederkehr und deren Verbleib durch Gewinnspiele und ein Sortiment an, von Bigpoint gestellten Browsergames gewährleistet werden.