Austria 9-Kurzfilme vor Jurierung

Das Publikumsvoting wickelt der Sender via Facebook-Broadcaster-Page ab. Die Patronanz für diesen Preis hat TV-Media. Drei Gewinner kürt die aus Peter Drobil, Alexander Glehr, Ines Häufler, Alexander Kammel, und Peter Hofbauer bestehende Fachjury.



Conrad Heberling, Geschäftsführer von Austria 9, zeigt sich in seiner Zwischenbilanz angetan von der Kreativität, die die jungen Filmemacher in ihrer Arbeit an den Tag legen wodurch deren Filme "bei einem großen Publikum in der Prime Time positiven Anklang fanden".



atmedia.at