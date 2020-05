atAustria 9 erweitert das österreich-spezifische Programm-Angebot. Im Programm geht am 27. November erstmals das Magazin Blau-Geld - Das NÖ-TV on air. In dem halbstündigen Magazin wird das Land und seine schönsten Seiten - Kultur, Natur, Kulinarik, Mode, etc. - gezeigt. Austria 9 arbeitet in der Produktion mit future production & promotion zusammen. atmedia.at