Austria 9 belebt Pannonien

Das Magazin läuft am 21. September erstmals um 17:05 Uhr. Er berichtet wöchentlich vom Sportgeschehen der ostösterreichischen Region, die sich rund um das Burgenland auch nach Wien, Niederösterreich über die Oststeiermark und bis in das angrenzende Ungarn und die Slowakei erstreckt.



Fussball, Motorsport, Leichtathletik, Pferde- und Heeressport werden die Inhalte der zwanzigminütige Sendung sein.



Pannonia Sport wird am auf den Erstausstrahlungstag folgenden Freitag um 8:30 Uhr wiederholt. Simonic blickt auf Sportjournalismus-Tätigkeit im ORF sowie beim burgenländischen Kabel-TV-Broadcaster BKF zurück.