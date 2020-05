Außenwerbe-Branche launcht Outofhome.at

Die Gattungsmarketing-Plattform liefert Trends, Studien, exemplarische Anwendungen, Kampagnen, Marktforschung, Marktdaten, Linksammlungen und einen direkten Draht zum Outdoor Server Austria. Weiters veröffentlichen die Out of Home Austria-Mitgliedsunternehmen über das gemeinsame digitale Medium aktuelle Informationen.



Mit der Schaffung von OutofHome.at soll, wie Karl Javurek, Gewista-Generaldirektor und Präsident des Branchenverbandes, erklärt, "auf die wachsende Bedeutung urbaner Medien in Zeiten steigender Mobilität und Fragmentierung der Medien hinweisen und die digitalen Innovationen" der Branche aufzeigen.