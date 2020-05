Ausgeglichenheit muss sein

at // ORF-Informationsdirektor Elmar Oberhauser will im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten (VN) "nichts schönreden" und erklärt, dass "der ORF in einer schwierigen Situation sei" und dass es "an der Zeit sei, ordentliche Grundlagen zu schaffen, damit der ORF anständig wirtschaften kann". Oberhauser macht in der VN aufmerksam: "Wir haben in den letzten acht Jahren eine einzige Gebührenerhöhung von lächerlichem Ausmaß gehabt." Und: "Das Bild, das die Medien vom ORF zeichnen widerspricht den Tatsachen. Mit unserer Quote stehen wir an dritter Stelle in Europa. Die Zustimmung unserer Seher ist im Steigen begriffen." Der Informationsdirektor, der für sich "eine lupenreine Erfolgsbilanz" verbucht, pflichtet dem Sparziel des ORF-Stiftungsrates bei: das angepeilte, ausgeglichene Konzernergebnis "muss sein". Oberhauser: "Es gibt keinen anderen Weg. Da stehe ich auch voll dazu."