at // APA MultiMedia ernennt Franz Spiegelfeld und Ralph Prendinger zu Managing Editors. Damit wird die redaktionellen Führungsebene in dem APA-Profitcenter gestärkt. Spiegelfeld und Prendinger sind in ihrer neuen Funktion für die redaktionsinterne Umsetzung von Innovationsprojekten und organisatorischen Abläufen verantwortlich. APA MultiMedia lancierte zuletzt die Bewegtbildplattform APA Video.