Aus Vier mach Eins

de // Gruner + Jahr strukturiert seine Wirtschaftsmedien um. Ab März 2009 arbeitet eine zentrale Wirtschaftsredaktion von Hamburg aus für die Titel "Financial Times Deutschland", "Capital", "Börse Online" und "Impulse". Die Ressorts Finanz-News und Geldanlage arbeiten in Frankfurt und das Ressort Politik in Berlin. Die Standorte Köln, München und die Korrespondenten-Büros der drei Magazinredaktionen werden geschlossen. Gruner + Jahr-Vorstand Bernd Buchholz: "Wir wollen die starken Marken unseres Wirtschaftsportfolios dauerhaft und krisensicher als Qualitätsmedien führen. Mit drastischen Kostensenkungsmaßnahmen pro Einzelmarke könnten wir dieses Ziel nicht erreichen. Erhebliche Kostensenkungsmaßnahmen sind aber notwendig."