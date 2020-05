Aus Saulus wird Paulus

Community redigiert für Print

Die News-Community vertraut auf die in der Blogosphäre so wichtige Selbstreinigungskraft und will die von der inhaltgenerierenden Gemeinschaft als am besten bewerteten Beiträge anschließend in gedruckter Form publizieren. theblogpaper.co.uk ist in die Beta-Phase gegangen und hat bereits 2.226 registrierte Fans. Welche Lehren das UK-Projekt aus ThePrintedBlog in den USA gezogen hat, wird sich im kommenden Herbst weisen.