Aus der Intensivstation

at // Stefan Menzel, Wien-Korrespondent des Handelsblatt, reflektiert in der heutigen Ausgabe die ORF-Entwicklungen und fasst sie zusammen. Der fachkundige Leser wird wenig Neues darin entdecken. Das ist auch nicht Menzels Intention. Am deutlichsten zeigt sich an dem Handelsblatt-Bericht, dass es zum Thema ORF im Augenblick nur Variablen, Unwägbarkeiten, Unklarheiten, fehlende Entscheidungen und ein gerütteltes Maß an Perspektivelosigkeit gibt. Und eine Konstante: die Pflicht zur Weiterentwicklung. Handelsblatt, Seite 16