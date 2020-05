Aus der Garage

An zweiter Stelle

Im Interview mit der Tageszeitung Die Presse kündigt sie an, das "Heute" in der bevorstehenden Auflagenkontroll-Ausweisung mit "330.000 entnommen Zeitung" registriert sein wird. Die "mit Abstand höchste Auflage" in der Bundeshauptstadt ist sich Dichand sicher. "National liegen wir mit rund 470.000 hinter ihr (der Kronen Zeitung, Anm. d. Red.) an zweiter Stelle", ergänzt die "Heute"-Chefin. Übrigens ist das Medienunternehmen übersiedelt. Die, so Dichand weiter, "Garagenfirma" ist in repräsentativere Räume übersiedelt.