Aus der Community auf das Weekend-Cover

Ausgelöst wurde die Promotion in der Facebook-Community des Weekend Magazins Ende Juni. Die Vorteile dafür liegen auf der Hand. Schnelle, einfache Viralisierung; Generierung weiterer neuer Community-Mitglieder; selbstlaufender Fluss von Bewerbungen und Präsentationen; ständige Möglichkeit der Community über die Anwärter abzustimmen; eine, im Fortlauf kontinuierlich wachsende Beteiligung und Community. Denn die Möglichkeit zur Cover-Star-Wahl anzutreten läuft bis 31. Juli 2012.



Dazu kombiniert wird die Reichweite des Magazins, das laut Media-Analyse 2011, 1.ß44.000 Leser in Österreich hat. Damit können zusätzliche Promotion-Impulse gesetzt werden, die Online ihre Wirkung entfalten.



Schlusspunkt ist die Abbildung der beiden Menschen, die schon in der Community überzeugten aber letztendlich noch den Sanktus einer Fach-Jury, der Mario Soldo vorsitzt, bekommen. Deren Attraktivität ist dem Weekend Magazin und dessen Promotion-Partner Kleider Bauer und Klipp Frisör 10.000 Euro wert.