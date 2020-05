Aus dem Wrabetz-Stundenbuch

at // Woher kommt er? Wohin geht er? Wo ist er gerade? Wieso ist er schon wieder zu spät? Fast paparazzihaftes Interesse am Arbeitsalltag von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz erfreut tagtäglich die branchenfernen Medien-Nutzer. Wrabetz kommt in den einen Ausschuß zu spät, im anderen erscheint er gar nicht. Wrabetz ist krank. Alle Termine seien bis Ende der Woche abgesagt. Der Kurier weiß, dass Wrabetz Donnerstag bei Kanzler Werner Faymann antratt. Am Dienstag-Abend war der ORF-Chef noch bei der Premiere von "Der Knochenmann" und brach anschließend "unter dem Druck der (politischen) Angriffe" zusammen, weiß Der Standard. Eine richtige Wrabetzmania ist ausgebrochen. Kurier, Seite 31