Augmented Audi-Bedienung

Via Augmented Reality nehmen die Nutzer via Kamera die unvertraute Bedieneinheit in den Blick, visieren sie mittels Auswahlkreuz an, drücken den Kamera-Auslöser und erhalten Grafiken, Animationen und kurze Texte, die das jeweilige Element erklären. Mit der App werden 65 Funktionen im Fahrerbereich und fünf Funktionen am Dach des Modells erklärt. Die App wird im Laufe des Jahres auf 250 Objekte des Autos, inklusive Außenbereich und Motorraum, ausgeweitet.



