Augenstein leitet Lego-Brand-Relations

Augenstein ist weiters Mitglied des Global PR Leaderhsip Teams von Lego und verantwortet die strategischen Partnerschaften mit Unternehmen wie BMW, Lufthansa und FC Bayern.



In ihrer vorhergehenden Berufslaufbahn war sie unter anderem für McDonald's Deutschland tätig. Dort verantwortete Augenstein die Themen Sportkommunikation, Corporate Social Responsibility und Employer Image. Weiters war sie in der Holding E. ON SE für die Etablierung der ersten globalen Sponsoring-Strategie des Konzerns verantwortlich.



Die operative Pressearbeit verantwortet das von Katharina Sasse geführte Team, die als stellvertretende Pressesprecherin arbeitet und an Augenstein berichtet. Sasse ist seit 2010 im Lego Brand Relations-Team tätig und avancierte.