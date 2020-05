Augenpflege

at // Libro modernisiert die Shops des 230 Outlets umfassenden Filialnetzes. Ausgangsbasis ist ein jetzt fertig gestellter Prototyp. Das neue Shopkonzept stammt vom Wiener Architekturbüro smertnik kraut und section.d. Mit dem Relaunch werden die Libro-Outlets nicht nur ein neues, moderneres Gesicht bekommen. Er dient auch zur Umsetzung von Änderungen in der Sortimentsstrategie. Libro-Geschäftsführer Thomas Zechner begründet die Shopneukonzeption damit, dass "sich die Einkaufsgewohnheiten im Medien- und Entertainmentbereich in den kommenden Jahren stark verlagern werden". Die erste Filiale im neuen Design wird am 2. April im burgenländischen Oberwart eröffnet. atmedia.at - Libro-Shop-Prototyp