Auftritt Lucy Marx

Lucy Hepburn - Audrey Marx

"Wir wollen damit unserem Mobile Marketing ein sehr eigenständiges, kreatives, scharfes und attraktives Profil geben", skizziert Dimoco-Geschäftsführer Gerald Tauchner im Zuge der heute Vormittag in Wien erfolgten Vorstellung von Lucy Marx. Die Kreativ-Unit, deren Zielgruppe Marketing-Entscheider, Media- und Werbeagenturen sind, wird von Peter Hofbauer geleitet und besteht aus einem Team von "sieben Engel".



Engel? Lucy Marx nährt sich aus dem Film-Vorbild "Drei Engel für Charlie". Lucy ist Charlie der Boss. Das Dimoco-Team sind die Engel. Sie consulten, konzipieren, kreieren und analysieren mobile Kommunikationskampagnen. Deren Bandbreite erstreckt sich von den derzeit vielgefragten Apps über Mobile Portale, Mobile Advertising, Bluetooth Marketing bis hin zu Mobile Tagging und SMS-Promotions. Dafür haben wir das gesamte Kreativ-Know-how im Haus, erklärt Hofbauer. Und in mittlerweile zehn Jahren Dimoco, gewachsene Kompetenz. Tauchner: "Wir mussten den Schritt tun, da Dimoco und die Marke Dimoco als Mobile Payment- und Mobile Solutions-Anbieter und deshalb auch sehr technisch wahrgenommen werden."



Tochter Lucy soll Ausstrahlung, Eleganz und Emotion ausstrahlen. Personifiziert könnte sie wie Audrey Hepburn ähneln, wagt Hofbauer einen Vergleich. Zunächst wird Lucy Marx, positioniert als "kreativste Mobile Marketing-Agentur", Österreich überzeugen, blickt Hofbauer in die Zukunft. Später wird sie ihre wirtschaftliche Reise im gesamten deutschsprachigen und in Folge im CEE-Raum fortsetzen. Dort wo wir jetzt schon als Dimoco sind, ergänzt Tauchner. Offiziell wird Lucy Marx am 9. September auf dem Schiff MS Catwalk im Zuge des Zehnjahrejubiläums von "Vater" Dimoco getauft.



atmedia.at