at // Barbara Rauchwarter und Marcus Hebein bekommen erweiterte Verantwortungsbereiche in der Austria Presse Agentur. Rauchwarter, bislang Leiterin Marketing & Kommunikation, wurde zur Unternehmenssprecherin ernannt. Hebein, Leiter von APA MultiMedia, zieht als stellvertretender Chefredakteur in die redaktionelle Führungsetage der Nachrichtenagentur ein.