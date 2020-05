Aufstehen mit Radio und Internet

deEine zeitraumbezogene Mediennutzungsstudie in Deutschland ergab, dass sich Menschen am frühen Morgen via Radio und Internet über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Nacht oder zum bevorstehenden Tag informieren. Laut dem Düsseldorfer Marktfoschungsinstitut Innofact entfallen auf Radio 36 Prozent und Internet 32 Prozent der morgendlichen Nutzungszeit. 17 Prozent entfällt auf das Fernsehen. Danach kommt die Tageszeitung mit 14 Prozent.