Aufregung um Pelinkas Wechsel zum ORF

Die monatelangen Spekulationen über einen Wechsel des Chefs der SPÖ-Stiftungsräte und Laura-Rudas-Intimus Niko Pelinka von den ÖBB in den ORF haben ein Ende: Am Freitag legte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz quasi das Packerl mit dem roten Mascherl unter den Christbaum. Pelinka wird per 1. Jänner Wrabetz-Büroleiter. Dass sich Pelinka auf die Funktion beschränken wird, glaubt allerdings niemand. Vielmehr wird er eine Art Generalsekretär geben. So kommen in Zukunft die guten Ratschläge für den ORF-Chef nicht mehr per Niko-Fon, sondern es reicht der Ruf durch die Zimmerfluchten des ORF-Zentrums.

Wrabetz hat damit eine Rechnung beglichen: Pelinka hat dessen Wiederwahl im Sommer organisiert. Dafür musste nicht zuletzt SPÖ-intern Europas angesehenster TV-Manager Gerhard Zeiler ausgebremst werden. Auch, dass es um die Gebührenerhöhung keine Parteien-Auseinandersetzungen gab, geht mit auf sein Konto. Doch beinahe wäre sich Pelinka, der zuvor u. a. Pressesprecher von Unterrichtsministerin Claudia Schmied war, selbst zum Verhängnis geworden. Im Magazin Fleisch wurde er im Sommer damit zitiert, dass er mit Wrabetz die Zusammensetzung der Gäste von Polittalks abspreche.