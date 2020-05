Aufgeweckte und Erwachte

at // Die verschlungene Werdung der ORF-DVD-Mediathek und dessen Darstellung im heutigen profil ruft die FPÖ und das BZÖ auf den Plan. Während der FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky "eine umgehende und umfassende Aufklärung über den ominösen Millionendeal" fordert, verlangt BZÖ-Mediensprecher Stefan Petzner "umfassende Erhebungen der Staatsanwaltschaft und eine Prüfung durch den Rechnungshof". Interessant an den Stellungnahmen ist, dass in beiden Fällen ein Verweis auf eine Verbindung von ORF-Auftragnehmer Georg Hoanzl und ORF-Sprecher Pius Strobl mittels "selber Meldeadresse im 7. Wiener Gemeindebezirk" fällt. "Diese Sache stinke bis zum Himmel. Etwaige Verflechtungen zwischen Hoanzl und Strobl, auch über Strohmänner, müssen umgehend offengelegt und aufgeklärt werden", poltert Vilimsky.