Aufgestockte Szene

Kooperation mit World of Travel Marketing

Sabrina Hufnagl übernimmt zwei Aufgaben: sie steigt ins Kampagnen-Management ein und wird Assistentin von Szene1.at-Geschäftsführer Wolfgang Chmelir. Sandra Schier wechselt aus der Administration in die Kundenberatung und wird regionale Kunden in Oberösterreich betreuen. Darüber hinaus kooperiert Szene1.at mit World of Travel Marketing (WOT). Dieser Partner wird Tourismuskunden für Szene1.at betreuen.