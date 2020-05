at // Die beginnende Fusionswelle unter Medien - in der Schweiz Tamedia und Edipresse; in Belgien und Holland - könnte, so die Einschätzung von Styria Medien AG-CEO Horst Pirker auch in Österreich zu Veränderungen der Medienlandschaft führen. Trotz hohem Konzentrationsgrad ist, so Pirker, "auch hier noch der eine oder andere Schritt möglich". Ein Zusammenschluß von Styria und Moser Holding ist augenblicklich kein Thema. Kleine Zeitung, 7. März, Seite 90