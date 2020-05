Auf schwieriges Umfeld vorbereitet

at // Styria-Chef Horst Pirker dementiert Gerüchte, die in den letzten Tagen um Die Presse entstanden waren. Die Sonntagszeitung wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Alle bisheringen Pläne und Konzepte bleiben dort wo sie bisher waren: in der Schublade. Und eine Frequenz-Reduktion auf die Tage Donnerstag bis Sonntag, so wie sich dies in den USA abzeichnet, wird es ebenfalls nicht geben. Pirker dementiert nicht, dass auch die Styria Medien AG Szenarien erarbeitet, um auf "ein besonders schwieriges wirtschaftliches Umfeld im Jahr 2009 und in den Folgejahren vorbereitet zu sein".