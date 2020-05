Auf neuer Linie fortgesetzt

at // "Vertrauen, Verlässlichkeit, Treue, Respekt und Verantwortung gewinnen in der Gesellschaft an Bedeutung", steckt Leodegar Pruschak, Geschäftsführer der Zentralen Raiffeisenwerbung, den Rahmen für die soeben anlaufende, neue Raiffeisen-Kampagne ab. Anhand individueller Statements soll der Stellenwert von Vertrauen, Sicherheit und Nähe vermittelt werden. Gleichzeitig wird der genetische Code der Marke Raiffeisen dargestellt. Was die Protagonisten verbindet, ist der neue Claim: Nur eine Bank ist meine Bank. Ogilvy Group Austria setzte für die Kampagne auf neue Stilmittel. Sie kommt in allen Mediengattung zum Einsatz. atmedia.at - zu den Sujets