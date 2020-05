Auf mittlerer Stufe weiterkochen

at // News hält die Strafanzeigen gegen ORF-Informationsdirektor Elmar Obehauser, ÖBB-Manager Franz Nigl und Wellcon-Geschäftsführer Gerald Gerstbauer wegen deren Verstösse gegen das seit Jahresbeginn geltende Antikorruptionsgesetz im Gespräch. Es gibt zwar keine neuen Entwicklungen und Fakten zum Besuch der drei Manager des Skifliegens am Kulm im steirischen Bad Mitterndorf. Das Magazin versucht die Diskrepanz in Oberhausers letztwöchiger Rechtfertigung und seiner Wahrnehmung heraus zu arbeiten. Florian Klenk, stellvertretender Chefredakteur des Falter, relativiert die Causa mit der Schwäche des Antikorruptionsgesetz. "Das Gesetz bleibt sträftlich unklar. ... Eine Geringsfügigkeitsgrenze fehlt." News, Nr. 6, Seite 48 ff., Falter, Nr. 5, Seite 6