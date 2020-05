at, de // screenagers wurde für ihre "coming soon"-Website in der Kategorie "Microsite" zum Onlinestar 09 nominiert. Die Agentur schafft es als einzige österreichischen Einreichung auf die Shortlist. Zum Kreis der Nominierten zählen weiters Plan.Net, kempertrautmann oder auch Scholz & Volkmer. Plan.Net könnte, aufgrund der vielfachen Nominierungen, zum Abräumer des Wettbewerbs werden. Die Preisträger werden am 29. Oktober in München gekürt.