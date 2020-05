Auer leitet Mindshare-Werbeforschung

Auer ist seit Jänner 2011 bei Mindshare und leitete bislang die Digital-Marketing-Unit Invention. In ihren zukünftigen Aufgabenbereich fällt der Ausbau der für zeitgemäße Mediaplanung erforderlichen Realtime Dashboard-Analyse, die unter Einbeziehung von Daten-Banken erfolgt. Das ebenet wiederum den Weg zu Big Data Management in der Kommunikation.



In Auers Management-Verantwortung fällt die Big-Data-Analyse gegenwärtiger Mediennutzungsverhalten von Konsumenten und die Aufbereitung von Forschungs- und Nutzungsdaten für konvergente Kommunikationsstrategien.



Auer war vom ORF, für den sie von März 2006 bis Dezember 2010 arbeitete, zu Mindshare Austria gewechselt.