Audi-Space auf PlayStation Home

Den schnellsten e-tron-Fahrern winkt ein, speziell für die Marke designtes PlayStation-Home-Appartment. " Audi ist auch in der Kommunikation eine progressive Marke", erklärt Lothar Korn, Leiter Marketing-Kommunikation bei Audi, dazu. Und Kai Mensing, Online-Marketing-Verantwortlicher, ergänzt: "Ziel des Projekts war es, die Marke Audi einer speziellen Zielgruppe in einem hoch emotionalen und interaktiven Umfeld näher zu bringen. Wir haben die Möglichkeiten, die Sony auf PlayStation Home bietet, bis an die Grenzen ausgeschöpf." Für diesen PlayStation Home-Auftritt hat Audi darüber hinaus ein Corporate-Sound-Konzept umgesetzt. Zu den verschiedenen Regionen im Audi Space ertönt entsprechende unterschiedliche Musik.



