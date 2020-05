Audi's neuer Herzschlag

Pochendes Herz

"Wir haben das pochende Herz mit synthetischen Klängen unterlegt, passend zu

'Vorsprung durch Technik'. Sie machen das Logo prägnant und einprägsam", skizziert Alexander Urban, Leiter Marken- und Kundenstrategie der Audi AG, die Adaption. Damit sollen zwei Aspekte hörbar in den Vordergrund gerückt werden: technische Kompetenz und Emotionalität der Marke.



Der neue Heartbeat steht Werbeagenturen in zwölf Tonarten zur Verfügung. Erster Einsatz des neuen Sound-Logos ist im TV-Spot zum Audi A8. Der Relaunch von Heartbeat ist die Basis zur Entwicklung und Etablierung von Audi Corporate Sound. An der Entwicklung dieses Klangkonzeptes arbeiten nun Klangerfinder und S12 mit.



atmedia.at