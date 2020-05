Audi eröffnet digitalen Showroom

Kundenbeziehungsmanager und Marken-Fans

Die Kunden werden in Audi City von Kundenbeziehungsmanagern vom Erstkontakt bis in die After-Sales-Phase und über den Customer Lifecycle hinweg betreut.



Dieses Vertriebsmodell, das bis 2015 auf 20 weitere Audi City-Stores ausgeweitet wird, soll auf mehreren Ebene wirksam werden. Marken-Vertrauen und -Bindung werden über die Präsentation und den von den Kundenbeziehungsmanagern hergestellten Bezug intensiviert und individualisiert. Das ist der Kern dieser Point-of-Sale-"App".



Audi dringt mit diesen Shops in Metropolen-Zentren vor, die Automarken aufgrund des präsentationsbedingten Platzbedarfs und den damit verbundenen Kosten durchaus verwehrt waren. Damit kann die Auto-Marke auch Teil eines innerstädtischen Luxury- und Premium-Brand-Clusters werden, der die Konsum-Ebene von Stadtzentren charakterisiert und ausmacht. Marken-Fans können in den Showrooms in den gesamten Audi-Kosmos eintauchen. Das Unternehmen kann wiederum auf kleineren Flächen, die gesamte Produktpalette ausspielen und erreicht damit die gesamten Zielgruppe sowie Neukunden, wodurch sich der Ausschöpfungsgrad des Marktpotenzials erhöht.



Ergänzend dazu ist Audi City der Platz - respektive nimmt eine Schlüsselrolle ein - in der Vermarktung neuer Mobilitätsdienstleistungen und von Fahrzeug-Modellen mit elektrischen Antriebsvarianten.



atmedia.at