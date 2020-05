at // DiePresse.com erörtert die Zukunft von Zeitungen in dem Special "Presse von morgen". Dafür wird ein Blick auf Zellulosefolien, die in einer ferneren Zukunft als Bildschirme für die digitale Zeitung dienen könnten, mehrere Blicke auf E-Book-Reader sowie ein paar scheue Blicke auf das Potenzial von Paid Content gemacht. Und das Newsportal wollte in Erfahrung bringen, ob Augmented Reality Zeitungswerbung in eine multimediale Welt rettet.