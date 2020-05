AUA-Etat steuert neue Kreativ-Destination an

Seitens der Austrian Airlines wird derzeit nur eine offizielle Stellungnahme zum Etat-Wechsel zu Beginn der kommenden Woche avisiert.



Ende Mai 2013 übernahm Bernd Hartweger übernahm in der Funktion eines Vice President die Produktmanagement- und Marketing-Aufgaben der Austrian Airlines. Hartweger war zuvor als CEO des A1 Telekom Austria-Tochterunternehmens Paybox tätig gewesen.



Vergangenen Sommer wurde der AUA- Etat neu ausgeschrieben. Zehn Agenturen bekamen ihre Einladungen zu einer zweistufigen Wettbewerbspräsentation. Der Vergabeprozess sorgte aufgrund des Umstandes, dass für die für die erste Stufe geforderte Strategie kein Abschlagshonorar in Aussicht gestellt war, für einiges Aufsehen in der Branche. Daraufhin zogen Agenturen ihre Präsentationsbeteiligung zurück.



Für PKP BBDO macht sich das Durchhalten nun offensichtlch bezahlt.