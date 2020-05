ATV nach Bedarf

atUPC Austria und ATV setzen eine Kooperation um, in deren Genuss UPC Digital TV-Kunden kommen. Sie können sich ausgewählte Formate des Senders via ATV on Demand ansehen. Das nun verfügbare Inhalte-Portfolio besteht aus ATV Die Reportage, Bauer sucht Frau, Die Lugners, Saturday Night Fever, Die Autobahnpolizei, Das Geschäft mit der Liebe, Teenager werden Mütter und Notaufnahme.