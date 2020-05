ATV macht mit Nationalteam Quote

In der der ersten Halbzeit verfolgten im Schnitt 439.000 Zuseher das Spiel. Daraus ergaben sich für diesen 45-minütigen Sendezeitraum folgende Marktanteile: 29,9 Prozent bei Zuschauern ab 12 Jahren; 36,3 Prozent unter 12- bis 49-Jährigen und 33,1 Prozent bei 12- bis 29-Jährigen;



Aus der zweiten Spielhälfte mit der höheren durchschnittlichen Reichweite ergeben sich für ATV wiederum folgende Marktanteile: 24,5 Prozent unter den Zuschauern ab 12 Jahren; 28 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe und 26,4 Prozent unter den 12- bis 29-Jährigen.



Die Diskrepanz aus höherer Reichweite und niedrigerem Marktanteil erklärt sich aus der Zuschauer-Zunahme von Vorabend- zu Primetime-Programm. Der gesamte Zuschauer-Anteil steigt. Und die Format-Konkurrenz nimmt ebenfalls zu, dadurch sankt der Marktanteil in der zweiten Hälfte, im Vergleich zur ersten Hälfte.



ATV kann mit diesem Fussball-Match für sein Programm vom Freitag, dem 12. Oktober 2012, einen Tagesmarkt-Anteil von 9,3 Prozent unter den 12- bis 49-Jährigen und 9,8 Prozent unter den 12- bis 29-Jährigen verbuchen.



Der Privatsender übertraf mit der Match-Übertragungsquote seinen eigenen bisherigen vom Format Bauer sucht Frau gehaltenes Reichweiten-Top-Niveau als auch die Quoten aller von Sender bisher übertragenen Quoten.



Die Live-Übertragung war an dem Tag auch die höchste Privatsender-Quote und in Summe die viertbeste Reichweite einer Sendung des Tages hinter drei ORF-Formaten.