ATV besucht die "Notaufnahme: Babystation"

Rund 78.000 Kinder werden jährlich in Österreich geboren, doch nicht immer sind Schwangerschaften und der Start ins Leben ohne Komplikation. Was in TV-Serien guten Stoff bietet, kann im echten Leben dramatisch sein, wie die neue ATV-Reportagereihe " Notaufnahme: Babystation" (20.15 Uhr) zeigt.

Ob im Kreißsaal, der Neonatologie oder auf Kinderstationen – Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern kämpfen dort um das Wohl von Frühchen und Risikobabys. Eltern und Mediziner geben den Journalisten großen Einblick, der Sender zeigt berührende Fälle aus dem Universitätsklinikum Graz, dem Landeskrankenhaus Salzburg sowie von der Innsbrucker Universitätsklinik.