ATV 2 und Tele 5-Österreich-Fenster

atIm vierten Quartal dieses Jahres will ATV-Eigentümer Herbert Kloiber Tele 5 mit einem Werbefenster in Österreich ausstatten. "Vielleicht auch mit österreichischem Inhalt" wie er im Gespräch mit der Tageszeitung Kurier ankündigt. In Planung ist darüber hinaus "ein komplementäres ATV-Zweitprogramm, einen klar auf interessante Zielgruppen abgestimmten neuen Sender, auf des das im Überfluss vorhandene Programm platziert werden kann". Kurier, 26. Februar, Seite 33