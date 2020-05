Attributionsmodelle und ihre Richtigkeit

Basis für die Nutzung eines Attributionsmodell und die Bewertung von Kommunikationskanälen ist ein funktionierendes Multi-Channel-Tracking, in dem zumindest alle digitalen Werbemaßnahmen erfasst sind. intelliAd leitet aus den vorliegenden Ergebnissen der eigenen Befragung von 87 Marketing-Verantwortlichen in Deutschland ab, dass die Modellierung von Wertschöpfungsbeiträgen durch Kommunikation "hohe Priorität in Unternehmen" genießt.



Und jene, die sich mit dieser Bewertung noch nicht beschäftigten, argumentieren dieses Verhalten mit "mangelnden technischen Voraussetzungen" im Unternehmens sowie mit der "Kompexität der Modellierung".



